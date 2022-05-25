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Запорожский военный госпиталь получил от Метинвест лекарства и оборудование на 8 миллионов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 мая, 15:05
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С начала войны бизнесы SCM Рината Ахметова передали госпиталю хирургические инструменты, медикаменты и оборудование почти на 11 млн гривен
Военному госпиталю в Запорожье доставили оборудование и лекарства
Военному госпиталю в Запорожье доставили оборудование и лекарства / Фото: Коллаж: Сегодня

Запорожский военный госпиталь получил хирургическое оборудование и лекарства для комплектации операционного отделения на сумму 8 млн гривен. Передала помощь компания "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова.

Помощь включает два операционных стола, комплексные электрохирургические системы с необходимыми расходными материалами, устройство для визуализации вен и 1000 единиц хирургических аспираторов. Для комплектования операционного отделения также передано около 17 тысяч единиц медикаментов.

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"Пока наши врачи круглые сутки спасают жизнь украинцев в условиях войны, мы всячески поддерживаем их в тылу и обеспечиваем лекарствами и медицинским оборудованием. Уверен, что эта поддержка поможет сохранить жизнь и здоровье наших защитников и облегчить их реабилитацию в будущем", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Дополнительно, в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", основанного Группой "Метинвест" совместно с ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова, госпиталь получил около 650 единиц хирургических расходных материалов и инструментов на сумму свыше 3 млн гривен. Общая стоимость хирургических инструментов, медикаментов и оборудования, переданных бизнесами SCM Рината Ахметова для нужд госпиталя с начала войны, составляет почти 11 млн гривен.

Как известно, компания "Метинвест" помогает военным госпиталям и больницам Украины с первых дней войны. Всего на закупку медикаментов и оборудования компания направила около 60 млн гривен. Также "Метинвест" закупил 25 тыс. аптечек и турникетов для украинских бойцов и продолжает поставлять в больницы медицинский кислород: с начала года было предоставлено почти 1000 тонн.

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