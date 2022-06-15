За час повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова передав до Києва понад 60 тисяч продуктових наборів

Київ уже четвертий місяць живе в умовах воєнного стану. Попри це, до столиці й далі прибувають вимушені переселенці з регіонів України, де ведуться активні бойові дії.
Для того, щоби підтримати людей, які опинилися в скрутній ситуації, Фонд Ріната Ахметова відправив до Києва чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів надійшли до територіального центру соціального захисту Оболонського району.
До складу наборів увійшли:
- макаронні вироби;
- згущене молоко;
- борошно;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом Фонд уже передав у місто Київ понад 60 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".