За час повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова передав до Києва понад 60 тисяч продуктових наборів

Чергова партія гуманітарної допомоги переселенцям надійшла до терцентру соціального захисту Оболонського району

Гуманітарна допомога для переселенців у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ уже четвертий місяць живе в умовах воєнного стану. Попри це, до столиці й далі прибувають вимушені переселенці з регіонів України, де ведуться активні бойові дії.

Для того, щоби підтримати людей, які опинилися в скрутній ситуації, Фонд Ріната Ахметова відправив до Києва чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів надійшли до територіального центру соціального захисту Оболонського району.

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До складу наборів увійшли:

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже передав у місто Київ понад 60 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".