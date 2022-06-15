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За время полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал в Киев более 60 тысяч продуктовых наборов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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15 июня, 12:25
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Очередная партия гуманитарной помощи переселенцам поступила в терцентр социальной защиты Оболонского района
Гуманитарная помощь для переселенцев в Киеве
Гуманитарная помощь для переселенцев в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев уже четвертый месяц живет в условиях военного положения. Несмотря на это, в столицу и дальше прибывают вынужденные переселенцы из регионов Украины, где ведутся активные боевые действия.

Для того чтобы поддержать людей, оказавшихся в затруднительной ситуации, Фонд Рината Ахметова отправил в Киев очередную партию гуманитарной помощи. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов поступили в территориальный центр социальной защиты Оболонского района.

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В состав наборов вошли:

  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже передал в Киев более 60 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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