За время полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал в Киев более 60 тысяч продуктовых наборов

Киев уже четвертый месяц живет в условиях военного положения. Несмотря на это, в столицу и дальше прибывают вынужденные переселенцы из регионов Украины, где ведутся активные боевые действия.
Для того чтобы поддержать людей, оказавшихся в затруднительной ситуации, Фонд Рината Ахметова отправил в Киев очередную партию гуманитарной помощи. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов поступили в территориальный центр социальной защиты Оболонского района.
В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- сгущенное молоко;
- мука;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Всего Фонд уже передал в Киев более 60 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".