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Збройні Сили України потребують карет швидкої допомоги

Новини компаній
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30 березня, 10:04
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Збройні Сили України потребують карет швидкої допомоги

Ми, група компаній фармацевтичного ринку України, що об’єднує в собі мережу аптек під торговими марками "Аптека "Подорожник", "Аптека "БАМ", "Ощад Аптека"" (надалі – ГК "Мережа аптек "Подорожник"). Відчуваючи моральний обов’язок перед суспільством і державою, ми без вагань відгукнулись на запит Збройних Сил України забезпечити їх каретами швидкої допомоги для евакуації військових та цивільних із зони бойових дій.

Про це сказано у зверненні ГК "Мережа аптек "Подорожник" до європейських компаній.

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В країні є величезна потреба у медичних спецавтомобілях необхідно надати військовим більше 200 авто! Збройні сили російської федерації навмисно знищують карети швидкої допомоги, щоб нанести максимальну шкоду військовим та цивільним і зробити неможливим порятунок поранених.

"Ми шукаємо в Європі медичні спецавто категорій: "А", "Б", "С" (реанімація) та броньовані автомобілі швидкої допомоги. Готові придбати чи отримати в якості благодійної допомоги у великій кількості. Також, нам необхідна допомога з оцінкою стану авто в різних країнах (Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Польща, Ізраїль та ін.) та доставкою їх в Україну!", – каже фінансовий директор ГК "Мережа Аптек "Подорожник" Андрій Матківський.

Як сказано у зверненні, кожен, хто хоче взяти участь у цій місії чи має корисні контакти або інформацію може звернутись до керівника проєкту Ольги Гречко +380 67 784 07 44, або [email protected]

Також українці будуть вдячні за поширення чи доведення цього звернення до якнайбільшої кількості журналістів, державних службовців, менеджерів відповідних компаній. "Наша сила в людях, цивільних і військових. Наш обов’язок зберегти їх живими для захисту, розбудови і відродження України. Друзі України, ми просимо вашої допомоги!", – закликала Ольга.

Довідка про компанії (станом на 23.02.2022):
Група компаній "Мережі аптек "Подорожник", здійснюють діяльність під торговими марками ТМ "БАМ" та ТМ "Ощад Аптека", "Подорожник" на фармацевтичному ринку понад 22 роки. Управляючою компанією є Приватне підприємство "Соломія-Сервіс", засноване в 1998 році. Група налічує близько 1200 аптек, розташованих у всіх областях України. Постійними клієнтами мереж є понад 7 мільйонів українців, щодня аптеки відвідує близько 300 тисяч покупців.

Додаткова інформація:
Керівник відділу зовнішніх комунікацій ГК "Мережа Аптек Подорожник"
Ольга Гречко
+380 67 784 07 44
[email protected]

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