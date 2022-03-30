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Вооруженные Силы Украины нуждаются в каретах скорой помощи

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30 марта, 10:04
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Вооруженные Силы Украины нуждаются в каретах скорой помощи
Група компаній «Мережі аптек "Подорожник", здійснюють діяльність під торговими марками ТМ «БАМ» та ТМ «Ощад Аптека», «Подорожник» на фармацевтичному ринку понад 22 роки
Група компаній «Мережі аптек "Подорожник", здійснюють діяльність під торговими марками ТМ «БАМ» та ТМ «Ощад Аптека», «Подорожник» на фармацевтичному ринку понад 22 роки

Мы, группа компаний фармацевтического рынка Украины, объединяющая сеть аптек под торговыми марками "Аптека "Подорожник", "Аптека "БАМ", "Сбер Аптека" "(далее – ГК "Сеть аптек "Подорожник") . Чувствуя моральную обязанность перед обществом и государством, мы без колебаний откликнулись на запрос Вооруженных сил Украины обеспечить их каретами скорой помощи для эвакуации военных и гражданских из боевых действий.

Об этом говорится в обращении ГК "Сеть аптек "Путешественник"" в европейские компании.

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В стране огромная потребность в медицинских спецавтомобилях необходимо предоставить военным более 200 авто! Вооруженные силы Российской Федерации намеренно уничтожают кареты скорой помощи, чтобы нанести максимальный ущерб военным и гражданским и сделать невозможным спасение раненых.

"Мы ищем в Европе медицинские спецавто категории: "А", "Б", "С" (реанимация) и бронированные автомобили скорой помощи. Готовы приобрести или получить в качестве благотворительной помощи в большом количестве. Также нам необходима помощь с оценкой состояния авто в разных странах (Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция, Польша, Израиль и др.) и доставкой их в Украину!", – говорит финансовый директор ГК "Сеть Аптек "Путешественник" Андрей Маткивский.

Как говорится в обращении, каждый, кто хочет принять участие в этой миссии или имеет полезные контакты или информацию может обратиться к руководителю проекта Ольге Гречко +380 67 784 07 44, или [email protected]

Также украинцы будут благодарны за распространение или донесение этого обращения до наибольшего количества журналистов, государственных служащих, менеджеров соответствующих компаний.
"Наша сила в людях, гражданских и военных. Наша обязанность сохранить их живыми для защиты, развития и возрождения Украины. Друзья Украины, мы просим вашей помощи!" , – призвала Ольга.

Справка о компаниях (на 23.02.2022):
Группа компаний "Сети аптек "Путешественник", осуществляют деятельность под торговыми марками ТМ "БАМ" и ТМ "Ощад Аптека", "Путешественник" на фармацевтическом рынке более 22 лет. Управляющей компанией является Частное предприятие "Соломея-Сервис", основанное в 1998 году. Группа насчитывает около 1200 аптек, расположенных во всех областях Украины. Постоянными клиентами сетей более 7 миллионов украинцев, ежедневно аптеки посещает около 300 тысяч покупателей.

Дополнительная информация:
Руководитель отдела внешних коммуникаций ГК "Сеть Аптек Путешественник"
Ольга Гречко
+380 67 784 07 44
[email protected]

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