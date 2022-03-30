Вооруженные Силы Украины нуждаются в каретах скорой помощи

Мы, группа компаний фармацевтического рынка Украины, объединяющая сеть аптек под торговыми марками "Аптека "Подорожник", "Аптека "БАМ", "Сбер Аптека" "(далее – ГК "Сеть аптек "Подорожник") . Чувствуя моральную обязанность перед обществом и государством, мы без колебаний откликнулись на запрос Вооруженных сил Украины обеспечить их каретами скорой помощи для эвакуации военных и гражданских из боевых действий.
Об этом говорится в обращении ГК "Сеть аптек "Путешественник"" в европейские компании.
В стране огромная потребность в медицинских спецавтомобилях необходимо предоставить военным более 200 авто! Вооруженные силы Российской Федерации намеренно уничтожают кареты скорой помощи, чтобы нанести максимальный ущерб военным и гражданским и сделать невозможным спасение раненых.
"Мы ищем в Европе медицинские спецавто категории: "А", "Б", "С" (реанимация) и бронированные автомобили скорой помощи. Готовы приобрести или получить в качестве благотворительной помощи в большом количестве. Также нам необходима помощь с оценкой состояния авто в разных странах (Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция, Польша, Израиль и др.) и доставкой их в Украину!", – говорит финансовый директор ГК "Сеть Аптек "Путешественник" Андрей Маткивский.
Как говорится в обращении, каждый, кто хочет принять участие в этой миссии или имеет полезные контакты или информацию может обратиться к руководителю проекта Ольге Гречко +380 67 784 07 44, или [email protected]
Также украинцы будут благодарны за распространение или донесение этого обращения до наибольшего количества журналистов, государственных служащих, менеджеров соответствующих компаний.
"Наша сила в людях, гражданских и военных. Наша обязанность сохранить их живыми для защиты, развития и возрождения Украины. Друзья Украины, мы просим вашей помощи!" , – призвала Ольга.
Справка о компаниях (на 23.02.2022):
Группа компаний "Сети аптек "Путешественник", осуществляют деятельность под торговыми марками ТМ "БАМ" и ТМ "Ощад Аптека", "Путешественник" на фармацевтическом рынке более 22 лет. Управляющей компанией является Частное предприятие "Соломея-Сервис", основанное в 1998 году. Группа насчитывает около 1200 аптек, расположенных во всех областях Украины. Постоянными клиентами сетей более 7 миллионов украинцев, ежедневно аптеки посещает около 300 тысяч покупателей.
Дополнительная информация:
Руководитель отдела внешних коммуникаций ГК "Сеть Аптек Путешественник"
Ольга Гречко
+380 67 784 07 44
[email protected]