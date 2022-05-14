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В Україні відновлять відшкодування ПДВ – як це вплине на економіку

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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14 травня, 12:53
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Верховна Рала схвалила податкові зміни, які дозволяють поновити відшкодування ПДВ експортерам під час війни
Як відшкодування ПДВ допоможе економіці
Як відшкодування ПДВ допоможе економіці / Фото: Колаж: Сьогодні

Розблокування Верховною Радою процедури відшкодування ПДВ – це крок, який дозволить економіці України швидше відновитися.

Про це заявив президент ОП Укрметалургпром Олександр Каленков, коментуючи ухвалений Радою закон про податкові зміни.

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"Через зупинку відшкодування ПДВ з початку березня підприємства ГМК не мають доступу до 20% своїх оборотних коштів, що призводить до вимушеного скорочення закупівель сировини, матеріалів та послуг, необхідних для виробничого процесу. А від цього страждають тисячі їхніх підрядників та сотні тисяч зайнятих в ГМК та суміжних галузях працівників, зрештою втрати несе бюджет України", – пояснив Каленков на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, затверджений парламентом законопроєкт № 7360 дозволяє продовжити розпочаті ще до війни документальні перевірки податкової звітності, встановлює строки відшкодування ПДВ за період починаючи з лютого 2022, та передбачає інші коригування законодавства, необхідні для перезапуску відшкодування ПДВ експортерам.

"Сподіваюсь, президент якнайскоріше підпише прийняті законодавчі зміни, а Міністерство фінансів зі свого боку не зволікатиме із врегулюванням бюрократичних перепон. Ухвалення цих рішень надасть потужного імпульсу відновленню виробництва та збільшенню валютних надходжень від експорту металопродукції, а отже і зміцненню потерпаючої від рашистської навали економіки України", – резюмував Каленков.

Як відомо, відшкодування ПДВ експортерам було заблоковано у квітні цього року. Через це підприємства втратили доступ до 20% оборотних коштів і були змушені скорочувати обсяги виробництва. Європейська бізнес асоціація у свою чергу закликала владу якомога швидше вирішити цю проблему.

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