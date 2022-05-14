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В Украине возобновят возмещение НДС – как это повлияет на экономику

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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14 мая, 12:53
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Верховная Рала одобрила налоговые изменения, позволяющие возобновить возмещение НДС экспортерам во время войны
Как возмещение НДС поможет экономике
Как возмещение НДС поможет экономике / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Разблокирование Верховной Радой процедуры возмещения НДС – это шаг, позволяющий экономике Украины быстрее восстановиться.

Об этом заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков, комментируя принятый Радой закон о налоговых изменениях.

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"Из-за остановки возмещения НДС с начала марта предприятия ГМК не имеют доступа до 20% своих оборотных средств, что приводит к вынужденному сокращению закупок сырья, материалов и услуг, необходимых для производственного процесса. А от этого страдают тысячи их подрядчиков и сотни тысяч занятых в ГМК и смежных отраслях работников, в конечном счете потери несет бюджет Украины", – объяснил Каленков на своей странице в Facebook.

По его словам, утвержденный парламентом законопроект № 7360 позволяет продолжить начавшиеся еще до войны документальные проверки налоговой отчетности, устанавливает сроки возмещения НДС за период начиная с февраля 2022 г., и предусматривает другие корректировки законодательства, необходимые для перезапуска возмещения НДС экспортерам.

"Надеюсь, президент как можно скорее подпишет принятые законодательные изменения, а Министерство финансов со своей стороны не будет медлить с урегулированием бюрократических преград. Принятие этих решений придаст мощный импульс восстановлению производства и увеличению валютных поступлений от экспорта металлопродукции, а следовательно и укреплению пострадавшей от Украины" , – резюмировал Каленков.

Как известно, возмещение НДС экспортерам было заблокировано в апреле этого года. Из-за этого предприятия лишились доступа к 20% оборотных средств и были вынуждены сокращать объемы производства. Европейская бизнес ассоциация в свою очередь призвала власти как можно скорее решить эту проблему.

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