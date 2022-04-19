У Кривому Розі допомогли вже 70 тисячам переселенців – Вілкул

Кривий Ріг прийняв уже 70 тисяч переселенців та допоміг усім без винятку

Кривий Ріг перетворився на гуманітарний хаб, куди з'їжджається багато переселенців із Херсонської області та окупованих населених пунктів. Багато людей їдуть через місто транзитом, але багато хто і залишається. І всім цим людям надають допомогу — надають продукти, товари та медикаменти, можливість переночувати чи зупинитися на певний час. Про це розповів керівник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Йдеться про 70 тисяч людей, і для всіх ми формуємо продуктові набори. Щоб допомогти, підключилися вже приватні гуманітарні фонди — наприклад, "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова надали 2 тисячі продуктових наборів, які за енергетичною цінністю відповідають усім рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я, і ми продовжуватимемо нашу співпрацю. Це великий напрямок роботи військової адміністрації", – наголосив він.

Також, за його словами, у місті продовжує працювати бізнес: підприємства зараз зайняті формуванням нових логістичних ланцюжків, які необхідні для транспортування сировини та готової продукції.

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"З логістикою дуже сильно допомагають міністр транспорту та голова Укрзалізниці, за що ми дуже вдячні. Місцева влада також опікується цими питаннями, адже зараз дуже важливо, щоб підприємства працювали. Тому що працюючі підприємства — це робота для сотень тисяч українців, а також це податки в бюджет, які перетворюються на зброю, якою ми громимо ворога", – резюмував Вілкул.

Як відомо, компанія "Метінвест" обладнала у містах своєї присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців із гарячих точок, а також створила Центр реабілітації і для таких людей. Тут можна отримати гуманітарну та медичну допомогу, а також дізнатися про вакансії та влаштуватися на нову роботу.