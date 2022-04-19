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В Кривом Роге помогли уже 70 тысячам переселенцев — Вилкул

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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19 апреля, 17:11
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Кривой Рог принял уже 70 тысяч переселенцев и помог всем без исключения

Кривой Рог превратился в гуманитарный хаб, куда съезжается много переселенцев из Херсонской области и оккупированных населенных пунктов. Многие люди едут через город транзитом, но многие и остаются. И всем этим людям оказывают помощь — предоставляют продукты, товары и медикаменты, возможность переночевать или остановиться на определенное время. Об этом рассказал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Речь идет о 70 тысячах человек, и для всех мы формируем продуктовые наборы. Чтобы помочь, подключились уже частные гуманитарные фонды — например, "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова предоставили 2 тысячи продуктовых наборов, которые по энергетической ценности отвечают всем рекомендациям Министерства охраны здоровья, и мы будем продолжать наше сотрудничество. Это большое направление работы военной администрации", – подчеркнул он.

Также, по его словам, в городе продолжает работать бизнес: предприятия сейчас заняты формированием новых логистических цепочек, которые необходимы для транспортировки сырья и готовой продукции.

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"С логистикой очень сильно помогают министр транспорта и глава Укрзализныци, за что мы очень благодарны. Местная власть также занимается этими вопросами, ведь сейчас очень важно, чтобы предприятия работали. Потому что работающие предприятия — это работа для сотен тысяч украинцев, а также это налоги в бюджет, которые превращаются в оружие, которым мы громим врага", – резюмировал Вилкул.

Как известно, компания "Метинвест" оборудовала в городах своего присутствия свыше 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек, а также создала Центр реабилитации и для таких людей. Здесь можно получить гуманитарную и медицинскую помощь, а также узнать о вакансиях и устроиться на новую работу.

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