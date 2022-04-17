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СЬОГОДНІ Новини Економіка

В Ірпені приватна клініка почала безоплатне лікування людей

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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17 квітня, 09:20
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Команда "Добробуту" надаватиме медичну та психологічну допомогу мешканцям Київщини
В Ірпіні відновлює роботу медичний центр "Добробут"
В Ірпіні відновлює роботу медичний центр "Добробут"

Мешканці Київщини, що пережили страшні часи окупації, нелюдську жорстокість та ницість російських загарбників, сьогодні гостро потребують медичної допомоги і турботи. Розуміючи це, від 16 квітня "Добробут" відновлює роботу медичного центру в Ірпені за адресою: вул. Грибоєдова, 8а. Команда клініки надаватиме медичну та психологічну допомогу безоплатно.

У відділенні прийматимуть:

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  • терапевт;
  • педіатр;
  • гінеколог;
  • уролог;
  • дитячий та дорослий хірурги;
  • травматолог;
  • невролог;
  • ендокринолог.

Крім цього, працюватимуть дитячий та дорослий психологи. Також проводитиметься лабораторна та інструментальна діагностика. У робочий час в клініці чергуватиме бригада невідкладної медичної допомоги.

"Сьогодні вкрай важливо робити все, що від тебе залежить для наближення нашої спільної перемоги. Тому ми за першої можливості відновили роботу медичного центру в Ірпені, насамперед для людей, які пережили весь цей жах і сьогодні гостро потребують лікарської та психологічної допомоги", — зазначив головний виконавчий директор "Добробуту" Вадим Шекман.

Графік роботи: понеділок — субота з 10:00 до 17:00.

Запис на прийом – через контакт-центр за номером 097 495 2 888.

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"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. Війна внесла корективи у її роботу. Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation та University of Miami Global Institute, а також завдяки діяльності благодійного фонду "Фундація Добробут" клініки мережі, що продовжують свою роботу під час воєнних дій, значну частину медичних послуг надають безоплатно. Від перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надає медичну допомогу в режимі 24/7 захисникам України та цивільним особам, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Від 1 квітня безоплатними також стали планові та ургентні операції для дітей та дорослих, планові та ургентні госпіталізації, ургентна допомога в приймальному відділенні, а також лабораторна й інструментальна діагностика від моменту госпіталізації пацієнта.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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