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В Ирпене частная клиника начала бесплатное лечение людей

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 апреля, 09:20
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Команда "Добробута" будет оказывать медицинскую и психологическую помощь жителям Киевщины
В Ирпене возобновляет работу медицинский центр "Добробут"
В Ирпене возобновляет работу медицинский центр "Добробут"

Жители Киевщины, пережившие страшные времена оккупации, бесчеловечную жестокость и низость российских захватчиков, сегодня остро нуждаются в медицинской помощи и заботе. Понимая это, с 16 апреля "Добробут" возобновляет работу медицинского центра в Ирпене по адресу: ул. Грибоедова, 8а. Команда клиники будет оказывать медицинскую и психологическую помощь бесплатно.

В отделении будут принимать:

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  • терапевт;
  • педиатр;
  • гинеколог;
  • уролог;
  • детский и взрослый хирурги;
  • травматолог;
  • невролог;
  • эндокринолог.

Кроме этого, будут работать детский и взрослый психологи. Также будет проводиться лабораторная и инструментальная диагностика. В рабочее время в клинике будет дежурить бригада неотложной медицинской помощи.

"Сегодня очень важно делать все, что от тебя зависит для приближения нашей общей победы. Поэтому мы при первой возможности возобновили работу медицинского центра в Ирпене, прежде всего для людей, которые пережили весь этот ужас и сегодня остро нуждаются во врачебной и психологической помощи", — отметил главный исполнительный директор "Добробута" Вадим Шекман.

График работы: понедельник – суббота с 10:00 до 17:00.

Запись на прием через контакт-центр по номеру 097 495 2 888.

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"Добробут" – одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. Война внесла коррективы в ее работу. Благодаря сотрудничеству с международными благотворительными организациями Direct Relief International, Children of War Foundation и University of Miami Global Institute, а также деятельности благотворительного фонда "Фонд Добробут" клиники сети, продолжающие работать во время военных действий, значительную часть медицинских услуг предоставляют бесплатно. С первых дней войны лечебно-диагностический центр "Добробута" в Киеве безвозмездно оказывает медицинскую помощь в режиме 24/7 защитникам Украины и гражданским лицам, получившим ранения в результате боевых действий. С 1 апреля бесплатными также стали плановые и ургентные операции для детей и взрослых, плановые и ургентные госпитализации, ургентная помощь в приемном отделении, а также лабораторная и инструментальная диагностика с момента госпитализации пациента.

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