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Україна буде відігравати значну роль в енергетичній безпеці Європи, – Тімченко для CNN

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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14 червня, 18:36
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"Зелена" генерація України може стати важливою частиною енергобезпеки для ЄС
Україна планує розвивати "зелений" енергосектор
Україна планує розвивати "зелений" енергосектор / Фото: Getty Images

В майбутньому Україна стане важливою частиною енергетичної безпеки Європейського Союзу.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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"Я щиро переконаний, що в майбутньому Україна буде відігравати значну роль в енергетичній безпеці ЄС та енергетичному ландшафті Європи", – сказав він.

Він підкреслив, що для збільшення потужності "зеленої" генерації України до 30 ГВт необхідно залучити близько 40 млрд доларів інвестицій.

"Тому ми, власне, будуємо бізнес-коаліцію з енергетичних компаній для таких інвестицій", – пояснив Тімченко.

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За словами гендиректора ДТЕК, зараз активно шукають приватний капітал, який підтримає держава та якому нададуть політичні гарантії. Чимало інвесторів уже зацікавились розбудовою нової України.

Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК ініціював проєкт збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні. Як зазначив Максим Тімченко, Україна може стати найбільшим постачальником для своїх європейських партнерів.

Раніше ми писали, як Україна допоможе ЄС в декарбонізації, та розповідали, що "Роснафта" може зазнати втрат у Німеччині.

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