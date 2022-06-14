Украина будет играть значительную роль для энергетической безопасности Европы, – Тимченко для CNN

"Зеленая" генерация Украины может стать важной частью энергобезопасности для ЕС

Украина планирует развивать "зеленый" энергосектор / Фото: Getty Images

В будущем Украина станет важной частью энергетической безопасности Европейский Союз.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью американскому телеканалу CNN.

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"Я искренне убежден, что в будущем Украина будет играть значительную роль в энергетической безопасности ЕС и энергетическом ландшафте Европы", – сказал он.

Он подчеркнул, что для увеличения мощности "зеленой" генерации Украины до 30 ГВт необходимо привлечь около 40 млрд долларов инвестиций.

"Поэтому мы собственно строим бизнес-коалицию из энергетических компаний для таких инвестиций", – объяснил Тимченко.

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По словам гендиректора ДТЭК, сейчас активно ищут частный капитал, который поддержит государство и которому предоставят политические гарантии. Многие инвесторы уже заинтересовались развитием новой Украины.

Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине. Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать самым крупным поставщиком для своих европейских партнеров.

Раньше мы писали, как Украина поможет ЕС в декарбонизации, и рассказывали, что "Роснефть" может понести потери в Германии.