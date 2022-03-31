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Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт "Бізнес-фронт"

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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31 березня, 10:02
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На YouTube-каналі "Україна 24" стартувала рубрика про те, як українська економіка наближає нашу перемогу

На YouTube-каналі "Україна 24" стартувала унікальна рубрика про воїнів у тилу – "Бізнес-фронт" з Ігорем Пупковим. Для цього ведучий новин "Сьогодні" облаштував міністудію у своїй квартирі в Києві.

Сьогодні, коли наші воїни боронять Україну на передовій, в тилу розгортається свій фронт – економічний. Його задача – забезпечити міцну й надійну підтримку нашим захисникам. Про те, як українська економіка, окремі бізнеси, намагаються вистояти в умовах війни, новий авторський проєкт популярного ведучого Ігоря Пупкова "Бізнес-фронт".

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"Інформаційний фронт, на якому задіяна вся наша команда, має багато вимірів і завдань. Ми працюємо для спецмарафону "Єдиних Новин", іномовлення, інформаційного марафону в YouTube. Ми доносимо Україні і світу правду про російську агресію. Саме на нашому YouTube-каналі ми запустили і продовжуємо запускати проєкти, що висвітлюють різні аспекти українських воєнних реалій. Поза сумнівів працююча економіка, міцний тил – одна зі складових нашої майбутньої перемоги. Тому ми вирішили запустити унікальний проєкт про те, як бореться українська економіка сьогодні, яких успіхів досягає, як допомагає армії і цим наближає нашу перемогу", – ділиться головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак.

У першому випуску глядачі дізналися про те, чи реально знайти роботу в Україні під час війни; про айтішників та технічних фахівців, котрі відбили потужну атаку на "Укртелеком"; про ремонтні бригади енергетиків, які ризикують життям, аби українці були зі світлом; про сорочки з прапором України на серці, як американський бренд одягу підтримав українців; та про "Червоне яблуко" – новий турецький Байрактар з українським двигуном.

Автор та ведучий проєкту
Автор та ведучий проєкту "Бізнес-фронт" Ігор Пупков / Фото: Україна 24

"Україна протистоїть російській агресії. Руйнуючи наші міста, ворог намагається завдати потужного удару по українській економіці, знищуючи цілі виробництва та інфраструктури. Нам ще достеменно невідомо, яких збитків завдано державі, але ті, хто вистояв наразі роблять усе, аби підтримати нашу армію. 17% компаній працюють у повному обсязі, сплачуючи податки, намагаються зберегти робочі місця, щоб скоріше здобути перемогу. Наш проєкт – саме про воїнів у тилу", – розповідає автор і ведучий проєкту Ігор Пупков.

Популярний телеведучий не приховує – в дитинстві влаштовував вдома імпровізовану студію новин, уявляючи себе під об’єктивами телекамер. Ведучий і подумати не міг, що одного дня це стане реальністю. Спеціально для проєкту "Бізнес-фронт" тележурналіст підготував у власній квартирі в Києві справжню студію, обладнану всім необхідним.

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Студія
Студія "Бізнес-фронту" / Фото: Україна 24

"Стамбул, Сідней, Канберра, Вашингтон, Нью-Йорк, зона ООС, Маріуполь… Де я разом з командою тільки не розгортали студії новин. Але ніколи не думав, що настане час робити це вдома. Колись у 10 років я грався у телебачення. Сідав спиною до чорно-білого "Таурусу", уявляв себе у студії і зачитував тексти. І от, 29 років потому, усе по-справжньому. Виборюємо перемогу разом!" – розповідає Ігор Пупков.

Над проєктом працюють: автор та ведучий Ігор Пупков, випускова редакторка Наталя Максименко.

Перший випуск – за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=gS7amumkKmU

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Дивіться "Бізнес-фронт" з Ігорем Пупковим щодня о 21:00 на YouTube-каналі "Україна 24"

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