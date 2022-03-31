Телеведущий Игорь Пупков запускает эксклюзивный проект "Бизнес-фронт"

На YouTube-канале "Украина 24" стартовала рубрика о том, как украинская экономика приближает нашу победу

На YouTube-канале "Украина 24" стартовала уникальная рубрика о воинах в тылу – "Бизнес-фронт" с Игорем Пупковым. Для этого ведущий новостей "Сегодня" обустроил мини-студию в своей квартире в Киеве.

Сегодня, когда наши воины защищают Украину на передовой, в тылу разворачивается свой фронт – экономический. Его задача – обеспечить прочную и надежную поддержку нашим защитникам. О том, как украинская экономика, отдельные бизнесы пытаются выстоять в условиях войны, новый авторский проект популярного ведущего Игоря Пупкова "Бизнес-фронт".

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"У информационного фронта, на котором задействована вся наша команда, есть множество измерений и задач. Мы работаем для спецмарафона "Єдиних Новин", иновещания, информационного марафона в YouTube. Мы доносим Украине и миру правду о российской агрессии. Именно на нашем YouTube-канале мы запустили и продолжаем запускать проекты, освещающие разные аспекты украинских военных реалий. Вне сомнений работающая экономика, крепкий тыл – одна из составляющих нашей будущей победы. Поэтому мы решили запустить уникальный проект о том, как борется украинская экономика сегодня, каких успехов достигает, как помогает армии, и этим приближает нашу победу", – делится главный редактор "Новинної Групи Україна" Юрий Сугак.

В первом выпуске зрители узнали о том, реально ли найти работу в Украине во время войны, об айтишниках и технических специалистах, отразивших мощную атаку на "Укртелеком"; о ремонтных бригадах энергетиков, которые рискуют жизнью, чтобы украинцы были со светом; о рубашках с флагом Украины на сердце, как американский бренд одежды поддержал украинцев; и о "Красном яблоке" – новом турецком Байрактаре с украинским двигателем.

Автор и ведущий проекта "Бизнес-фронт" Игорь Пупков / Фото: Украина 24

"Украина противостоит российской агрессии. Разрушая наши города, враг пытается нанести мощный удар по украинской экономике, уничтожая целые производства и инфраструктуры. Нам еще не известно, какой ущерб нанесен государству, но те, кто выстоял, сейчас делают все, чтобы поддержать нашу армию. 17% компаний работают в полном объеме, платят налоги, пытаются сохранить рабочие места, чтобы поскорее одержать победу. Наш проект – именно о воинах в тылу", – рассказывает автор и ведущий проекта Игорь Пупков.

Популярный телеведущий не скрывает – в детстве устраивал дома импровизированную новостную студию, представляя себя под объективами телекамер. Ведущий и подумать не мог, что однажды это станет реальностью. Специально для проекта "Бизнес-фронт" тележурналист подготовил в собственной квартире в Киеве настоящую студию, оснащенную всем необходимым.

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Студия "Бизнес-фронта" / Фото: Украина 24

"Стамбул, Сидней, Канберра, Вашингтон, Нью-Йорк, зона ООС, Мариуполь… Где я вместе с командой только не разворачивал студии новостей. Но никогда не думал, что придет время делать это дома. Когда-то в 10 лет я играл в телевидение. Садился спиной к черно-белому "Таурусу", представлял себя в студии и зачитывал тексты. И вот, 29 лет спустя, все по-настоящему. Боремся за победу вместе!" – говорит Игорь Пупков.

Над проектом работают автор и ведущий Игорь Пупков, выпускающий редактор Наталья Максименко.

Первый выпуск – по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=gS7amumkKmU

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Смотрите "Бизнес-фронт" с Игорем Пупковым ежедневно в 21:00 на YouTube-канале "Украина 24"