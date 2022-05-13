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Від початку війни Фонд Ріната Ахметова передав евакуйованим маріупольцям понад 18 тисяч продуктових наборів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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13 травня, 15:02
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Як переселенцям отримати допомогу у Запоріжжі – розповідаємо, де і коли працює гуманітарний хаб
Переселенці з Маріуполя отримали гуманітарну допомогу у Запоріжжі
Переселенці з Маріуполя отримали гуманітарну допомогу у Запоріжжі / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує підтримувати маріупольців, які евакуювалися до Запоріжжя. Йдеться як про гуманітарну, так і про психологічну допомогу.

Чергову партію з продуктами харчування Фонд Ріната Ахметова передав до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. Щодня сотні переселенців отримують там продуктові набори. Від початку війни офіс громадської спілки фактично перетворився на гуманітарний хаб.

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Наразі продуктові набори від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 18 тисяч переселенців із блокадного Маріуполя.

Отримати набори від Фонду Ріната Ахметова можна з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5.

З 10:00 до 12:00 волонтери здійснюють реєстрацію, а на наступний день люди вже можуть забрати свій продуктовий набір. При собі треба обов’язково мати паспорт.

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Крім того, за ініціативи Фонду у Центрі працюють точки екстреної психологічної допомоги. Фахівці з подолання травматичного досвіду допомагають людям відійти від шоку війни та якнайскоріше адаптуватися до нових умов життя.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

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