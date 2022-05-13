Hub
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: видеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости Экономика

С начала войны Фонд Рината Ахметова передал эвакуированным мариупольцам более 18 тысяч продуктовых наборов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 мая, 15:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как переселенцам получить помощь в Запорожье – рассказываем, где и когда работает гуманитарный хаб
Переселенцы из Мариуполя получили гуманитарную помощь в Запорожье
Переселенцы из Мариуполя получили гуманитарную помощь в Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать мариупольцев, эвакуировавшихся в Запорожье. Речь идет как о гуманитарной, так и о психологической помощи.

Очередную партию с продуктами питания Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Каждый день сотни переселенцев получают там продуктовые наборы. С начала войны офис общественного союза фактически превратился в гуманитарный хаб.

Реклама

На сегодня продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова уже получили более 18 тысяч переселенцев из блокадного Мариуполя.

Получить наборы от Фонда Рината Ахметова можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5.

С 10:00 до 12:00 волонтеры осуществляют регистрацию, а на следующий день люди уже могут забрать свой продуктовый набор. При себе нужно обязательно иметь паспорт.

Реклама

Кроме того, по инициативе Фонда в Центре работают точки экстренной психологической помощи. Специалисты по преодолению травматического опыта помогают людям отойти от шока войны и как можно скорее адаптироваться к новым условиям жизни.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Хозяйка кошки Шафы из Бородянки: "15 человек хотели ее удочерить" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Дефицит бензина с нами надолго? Кому придется прикрутить "хотелки" София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
Слава Украине!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30601.41

Cardano (ADA)

0.59

Bitcoin Cash (BCH)

215.96

Ethereum Classic (ETC)

21.43

Litecoin (LTC)

72.17

Theta (THETA)

1.49

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять