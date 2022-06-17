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Росія вивозити з України крадені зерно та метал – Bloomberg

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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17 червня, 12:39
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Кожен викрадений лист металу можна відстежити, а причетних до крадіжки — притягти до відповідальності
Росію знову викрили у піратстві
Росію знову викрили у піратстві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український металургійний завод, що належить Рінату Ахметову, звинуватив Росію у тому, що вона вивозить метал із Маріуполя для перепродажу на батьківщині, та попросив президента Володимира Зеленського накласти санкції на "піратів". Також мародери вивезли з України зерна на суму більше 600 млн. доларів.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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"Судно з металом з Металургійного заводу імені Ілліча наприкінці травня вирушило до російського порту Ростов-на-Дону. У портовому місті Маріуполі, окупованому російськими військовими, залишилося близько 145 000 тонн металопродукції. Компанія, найбільший виробник сталі в Україні, не повідомила, скільки її продукції було на цьому човні" , – вказує видання.

Видання звернулося за коментарем до директора російської компанії "Река-море" Геннадія Арустамова, чиї кораблі вивозять з Маріуполя крадений метал. Проте він від коментарів відмовився.

"Ймовірні крадіжки відповідають схемі, якою дотримується Росія: вона завжди націлюється на галузі, які приносили Україні життєво важливі експортні доходи. У звіті Організації з безпеки та співробітництва в Європі виявлено докази мародерства з боку російських військ на додаток до військових злочинів проти цивільного населення", – наголошують у виданні.

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За даними Київської школи економіки, з окупованих регіонів України також було викрадено та відправлено до Росії зерно на суму понад 600 мільйонів доларів.

Нагадаємо, маріупольський комбінат ММК ім. Ілліча Групи Метінвест Ахметова та Новинського звернувся до президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів з проханням накласти санкції на компанії та осіб, причетних до крадіжки з Маріуполя української металопродукції – компанію "Река-море", зареєстровану в Ростові, та її директора Геннадія Арустамова.

Раніше стало відомо, що до Ростова відправилося вже третє судно, завантажене металопродукцією, виробленою на заводах Метінвест, і вкраденою з маріупольського порту.

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Компанія, у свою чергу, заявила, що може відслідковувати кожен викрадений лист металу, і причетні до крадіжки будуть обов'язково притягнуті до відповідальності.

Раніше ми розповідали, що буде з заводом Азовсталь після війни. Також ми писали, як планують відновлювати завод ім. Ілліча.

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Нескорені
Сергій Чорнобривець - парамедик екстреної медичної допомоги з Маріуполя, який 22 доби поспіль (з короткими перервами на сон) рятував життя людей. Сотні поранених маріупольців вижили завдяки йому.
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