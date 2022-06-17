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Россия вывозит из Украины ворованные зерно и металл – Bloomberg

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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17 июня, 12:39
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Каждый ворованный лист металла можно отследить, а причастных к воровству — привлечь к ответственности
Россию снова уличили в пиратстве
Россию снова уличили в пиратстве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинский металлургический завод, принадлежащий Ринату Ахметову, обвинил Россию в том, что она вывозит металл из Мариуполя для перепродажи на родине, и попросил президента Владимира Зеленского наложить санкции на "пиратов". Также мародеры вывезли из Украины зерна на сумму более 600 млн долларов.

Об этом идет речь в материале Bloomberg.

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"Судно с металлом с Металлургического завода имени Ильича в конце мая направилось в российский порт Ростов-на-Дону. В портовом городе Мариуполе, оккупированном российскими военными, осталось около 145 000 тонн металлопродукции. Компания, крупнейший производитель стали в Украине, не сообщила, сколько ее продукции было на этой лодке", – указывает издание.

Издание обратилось за комментарием к директору российской компании "Река-море" Геннадию Арустамову, чьи корабли вывозят из Мариуполя ворованный металл. Однако он от комментариев отказался.

"Предполагаемые кражи соответствуют схеме, которой придерживается Россия: она всегда нацеливается на отрасли, которые приносили Украине жизненно важные экспортные доходы. В отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружены доказательства мародерства со стороны российских войск в дополнение к военным преступлениям против гражданского населения", – подчеркивают в издании.

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По данным Киевской школы экономики, из оккупированных регионов Украины также было похищено и отправлено в Россию зерно на сумму более 600 миллионов долларов.

Напомним, мариупольский комбинат ММК им. Ильича Группы Метинвест Ахметова и Новинского обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров с просьбой наложить санкции на компании и лиц, причастных к краже из Мариуполя украинской металлопродукции — компанию "Река-море", зарегистрированную в Ростове, и ее директора Геннадия Арустамова.

Ранее стало известно, что в Ростов отправилось уже третье судно, загруженное металлопродукцией, произведенной на заводах Метинвест, и украденной из мариупольского порта.

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Компания, в свою очередь, заявила, что может отслеживать каждый ворованный лист металла, и причастные к краже будут обязательно привлечены к ответственности.

Раньше мы рассказывали, что будет с заводом Азовсталь после войны. Также мы писали, как планируют восстанавливать завод им. Ильича.

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