Розвідники отримали від Метінвесту техніку нічного бачення на 15 млн грн

Оптика допоможе уночі ефективно вести снайперський вогонь та виявляти ворога на відстані до 3 кілометрів

Компанія Метінвест передала ГРУ оптику нічного бачення / Фото: Колаж: Сьогодні

Бачити ворога стане ще простіше: Головне управління розвідки МОУ отримало 120 сучасних тепловізорів, а також високоточні приціли нічного бачення, теплобінокуляри та тепломонокуляри. Партію техніки вартістю 15 млн грн передала розвідникам компанія "Метінвест" Ахметова и Новинського.

Ці засоби дають можливість ефективно вести снайперський вогонь уночі. Також наші зможуть виявляти живу силу і техніку ворога на дистанціях до 3 кілометрів. У росіян такої оптики немає, а це дає нашим перевагу, пояснюють розвідники.

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"Такі прилади дозволяють бачити машину за три кілометри в повній темряві, а людину – за кілометр вісімсот. Українські війська і спецпризначенці головного управління розвідки і Сили Спеціальних Операцій уже сьогодні на крок випереджають агресора з точки зору "очей". Ми їх краще бачимо – і вдень, і вночі", – каже Андрій Юсов, представник пресслужби ГУР МОУ.

Збирали техніку, необхідну бійцям, по всьому світу, зізнаються в "Метінвест".

"Тепловізори – і з Болгарії, і з Америки, і з Німеччини, ми намагалися зібрати найкраще, що є. У цьому дворі спецпризначенці уже часті гості. Минулого разу тут-таки отримували більше сотні дронів, бронежилети та шоломи з Ізраїлю. Хай поки не вистачає артилерії, але так вони точно є армією двадцять першого століття. Акціонер, Рінат Леонідович Ахметов, поставив завдання всім бізнесам підтримувати армію. Ми й самі проявляєм ініціативу і поставляєм речі, які необхідні", – пояснює керівник офісу генерального директора компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

Раніше компанія "Метінвест" передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення. Наприкінці травня Група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше – надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн. Всього ж від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.