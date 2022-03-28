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ПУМБ став фінансовим партнером Київської школи економіки для гуманітарної допомоги Україні

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28 березня, 15:49
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КШЕ відкрила новий рахунок в ПУМБ для гуманітарної допомоги
Банк ПУМБ/Фото: Facebook/ПУМБ
Банк ПУМБ/Фото: Facebook/ПУМБ

Під час війни ПУМБ з освітнього партнера Київської школи економіки трансформувався у фінансового партнера. КШЕ відкрила новий рахунок в ПУМБ для гуманітарної допомоги.

Сергій Черненко, голова правління ПУМБ: "ПУМБ залишається стратегічним партнером Київської школи економіки і в часи кризи. Якщо раніше ми разом будували нову освіту в Україні, сьогодні спільно допомагаємо забезпечити воїнів, волонтерів, захистити громадян України. На початку березня ПУМБ перерахував до Фонду КШЕ 20 мільйонів грн на засоби захисту для українських воїнів. Фонд вже доставив вкрай важливий вантаж Силам Тероборони. Пишаємося нашою співпрацею. Наразі кожен з нас воює на всіх доступних для нього фронтах – інформаційному, дипломатичному, цифровому, волонтерському, фінансовому. Наближує перемогу своїми вчинками та відданою працею. Хай всі наші воїни повертаються до родин живими! Мирного неба та вільної землі нашій країні!"

Новий рахунок КШЕ в ПУМБ полегшить операційну діяльність Фонду, допоможе операціоналізувати суттєві внески та звітність по ним, дозволить структурувати роботу кампанії збору коштів як серед небайдужих громадян, так і серед бізнеса, українського та іноземного, що прагне підтримувати незалежність України та її благополуччя.

Щодня Благодійний фонд Київської школи економіки отримує внески від бізнесу, громадських організацій та ініціатив для допомоги під час війни. Зібрані кошти направляються на закупівлю аптечок, медикаментів, засобів захисту для тероборони, волонтерських об’єднань та благодійних фондів.
Підтримати нашу спільну з партнерами мету та зробити свій внесок в перемогу України можна за посиланням.

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