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ПУМБ стал финансовым партнером Киевской школы экономики для гуманитарной помощи Украине

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28 марта, 15:49
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КШЭ открыла новый счет в ПУМБ для гуманитарной помощи
Банк ПУМБ
Банк ПУМБ


Во время войны ПУМБ из образовательного партнера Киевской школы экономики трансформировался в финансового партнера. КШЭ открыла новый счет в ПУМБ для гуманитарной помощи.

Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ: "ПУМБ остается стратегическим партнером Киевской школы экономики и во время кризиса. Если раньше мы вместе строили новое образование в Украине, то сегодня совместно помогаем обеспечить воинов, волонтеров, защитить граждан Украины. В начале марта ПУМБ перечислил в Фонд КШЭ 20 миллионов гривен на средства защиты для украинских воинов. Фонд уже доставил очень важный груз Силам Теробороны. Гордимся нашим сотрудничеством. Сейчас каждый из нас воюет на всех доступных ему фронтах – информационном, дипломатическом, цифровом, волонтерском, финансовом. Приближает победу своими поступками и усердным трудом. Пусть все наши воины возвращаются в семьи живыми! Мирного неба и свободной земли нашей стране!"

Новый счет КШЭ в ПУМБ облегчит операционную деятельность Фонда, поможет операционализировать существенные взносы и отчетность по ним, позволит структурировать работу кампании по сбору средств как среди неравнодушных граждан, так и среди бизнеса, украинского и иностранного, который стремится поддерживать независимость Украины и ее благополучие.

Ежедневно Благотворительный фонд Киевской школы экономики получает взносы от бизнеса, общественных организаций и инициатив для помощи во время войны. Собранные средства направляются на закупку аптечек, медикаментов, средств защиты для терробороны, волонтерских объединений и благотворительных фондов.

Поддержать нашу общую с партнерами цель и внести свой вклад в победу Украины можно по ссылке

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