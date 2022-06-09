Продукти від Фонду Ріната Ахметова у Києві: де отримати

Щоб забезпечити переселенців першочерговими потребами, Фонд Ріната Ахметова передав ще одну партію гуманітарної допомоги до Києва. Вона надійшла до терцентру соціального обслуговування Голосіївського району.
До складу наборів увійшли:
- макаронні вироби;
- згущене молоко;
- борошно;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом Фонд уже направив до Києва понад 56 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Більше ніж 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою
Фонду, решта — бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".