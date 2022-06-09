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Продукты от Фонда Рината Ахметова в Киеве: где получить

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 июня, 13:10
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В столицу приехала новая партия продуктов для переселенцев
Передана очередная партия гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц
Передана очередная партия гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы обеспечить переселенцев первоочередными потребностями, Фонд Рината Ахметова передал еще одну партию гуманитарной помощи в Киев. Она поступила в терцентр социального обслуживания Голосеевского района.

В состав наборов вошли:

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  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже направил в Киев более 56 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью
Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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