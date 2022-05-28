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Помощь во время войны: Донецкая область получила партию медикаментов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 мая, 11:18
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Партию гуманитарной помощи отправил Фонд Рината Ахметова
С начала войны Фонд систематически помогает украинцам
С начала войны Фонд систематически помогает украинцам / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Активные боевые действия в Донецкой области не только нарушили основные цепи поставок лекарств в медицинские учреждения, но и существенно усложнили их функционирование. Сегодня больницы области крайне нуждаются в дополнительных лекарственных средствах и препаратах.

На днях Фонд Рината Ахметова передал в Покровской больницы более 23,5 тысяч единиц медикаментов. Среди них – обезболивающие, антибиотики, препараты для укрепления и нормализации сердечно-сосудистой системы. Гуманитарная помощь поступит в медицинские учреждения региона под координацией Донецкой областной военной администрации.

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"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за оказание сверхважной гуманитарной помощи и за поддержку людей в целом. Мы получили именно те препараты, в которых больше всего нуждались", – говорит Инесса Острянина, директор КП "ЦПМСП" Покровского городского совета Донецкой области.

В целом, с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 600 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

Напомним, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

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