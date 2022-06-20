Допомога переселенцям від Фонду Ріната Ахметова: де отримати у Києві

Для переселенців, які нині проживають у Києві, Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги. Тисячу наборів із продуктами першої необхідності фонд відправив до територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району міста Києва.
До їхнього складу увійшли:
- макаронні вироби;
- згущене молоко;
- борошно;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 66 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".