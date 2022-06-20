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Помощь переселенцам от Фонда Рината Ахметова: где получить в Киеве

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 июня, 11:57
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В столицу прибыла очередная партия наборов с продуктами первой необходимости для переселенцев
Доставлено гуманітарну допомогу для переселенців, які проживають у Києві
Доставлено гуманітарну допомогу для переселенців, які проживають у Києві / Фото: Коллаж: Сегодня

Для переселенцев, проживающих в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи. Тысячу наборов с продуктами первой необходимости фонд отправил в территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района Киева.

В их состав вошли:

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  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в Киев более 66 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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