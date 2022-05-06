Допомога громадам: хто та де отримав набори продуктів

До регіонів України, які потерпають від воєнних дій, продовжує надходити гуманітарна допомога

Фонд Ріната Ахметова направив партію продуктових наборів у Миколаївську область, яка все ще залишається однією з найгарячіших точок на мапі України.

Фонд передав мешканцям Миколаївщини понад 3,6 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. Це перша партія продуктових наборів, яку Фонд Ріната Ахметова направив до регіону.



До складу наборів увійшли:

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макаронні вироби;

борошно:

цукор;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом такі набори від Фонду Ріната Ахметова отримають 200 тисяч українців.

Продукти для Гостомельської громади

Київщина – один із регіонів, який чи не найбільше постраждав від воєнних дій. З перших днів війни жителі області опинилися у скрутних життєвих обставинах – подекуди без достатньої кількості їжі та води.



Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців Гостомельської громади чергову партію гуманітарної допомоги. Це майже тисяча наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли:

макаронні вироби;

згущене молоко;

борошно;

цукор;

пшенична крупа;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд Ріната Ахметова направив для жителів Київщини понад 17,5 тисячі наборів із продуктами харчування. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.



Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.