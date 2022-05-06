Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Помощь громадам: кто и где получил наборы продуктов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 15:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В регионы Украины, страдающие от военных действий, продолжает поступать гуманитарная помощь

Фонд Рината Ахметова направил партию продуктовых наборов в Николаевскую область, которая все еще остается одной из самых горячих точек на карте Украины.

Фонд передал жителям Николаевщины более 3,6 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Это первая партия продуктовых наборов, которую Фонд Рината Ахметова направил в регион.

В состав наборов вошли:

Реклама
  • макаронные изделия;
  • мука:
  • сахар;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

В целом, такие наборы от Фонда Рината Ахметова получат 200 тысяч украинцев.

Продукты для Гостомельской громады

Киевщина – один из регионов, который больше всего пострадал от военных действий. С первых дней войны жители области оказались в трудных жизненных обстоятельствах – кое-где без достаточного количества еды и воды.

Фонд Рината Ахметова передал жителям Гостомельской громады очередную партию гуманитарной помощи. Это около тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли:

  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

В целом Фонд Рината Ахметова направил для жителей Киевщины более 17,5 тысяч наборов с продуктами питания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Ждать нового видео? Адвокат Шария прокомментировала его арест Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева В Украине массово возвращаются к работе стройплощадки – где возводят новые ЖК София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraine Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
История героя
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

35921.74

Cardano (ADA)

0.78

Bitcoin Cash (BCH)

270.7

Ethereum Classic (ETC)

27.52

Litecoin (LTC)

95.49

Theta (THETA)

2.21

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять