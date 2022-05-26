Покровська громада отримала 200 бронежилетів від Метінвесту

Бронежилети допоможуть захистити життя та здоров'я працівників соціальноі сфери

Покровській громаді передані бронежилети для працівників соціальної сфери / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями Покровська громада отримала партію у 200 бронежилетів для працівників соціальної сфери. Про це розповів заступник покровського міського голови Микола Шабельник.

"Ми перевірили ці бронежилети, відстріляли. Це якісні та міцні бронежилети 5+. Вони допоможуть захистити життя та здоров'я людей, – зауважив він.

Передала бронежилети компанія "Метінвест" Ахметова і Новинського, вони – повністю вітчизняного виробництва.

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"Група "Метінвест" передає 200 бронежилетів, щоб убезпечити працівників і представників соціальної інфраструктури. Пластини виготовлені на заводах "Метінвесту", самі бронежилети зроблені в Україні. Компанія й надалі допомагатиме місту у вирішенні найскладніших питань до забезпечення нашої повної перемоги",– зазначив директор транспортної дирекції Метінвест Покровськвугілля Денис Ачкасов.

Як відомо, компанія "Метінвест" налагодила виробництво пластин для бронежилетів на своїх підприємствах, а також закуповує їх за кордоном. Всього для ЗСУ та ТрО компанія передала вже понад 100 тисяч бронежилетів. Також компанія передає бійцям техніку – автомобілі, дрони, тепловізори, та медичне спорядження – аптечки та турнікети.