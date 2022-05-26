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Покровская громада получила 200 бронежилетов от Метинвеста

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 мая, 16:37
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Бронежилеты помогут защитить жизнь и здоровье работников социальной сферы
Покровской громаде переданы бронежилеты для работников социальной сферы
Покровской громаде переданы бронежилеты для работников социальной сферы / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях Покровская громада получила партию в 200 бронежилетов для работников социальной сферы. Об этом рассказал заместитель покровского городского головы Николай Шабельник.

"Мы проверили эти бронежилеты, отстреляли. Это качественные и прочные бронежилеты 5+. Они помогут защитить жизнь и здоровье людей, – заметил он.

Передала бронежилеты компания "Метинвест" Ахметова и Новинского, они – полностью отечественного производства.

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"Группа "Метинвест" передает 200 бронежилетов, чтобы обезопасить работников и представителей социальной инфраструктуры. Пластины изготовлены на заводах "Метинвеста", сами бронежилеты сделаны в Украине. Компания и в дальнейшем будет помогать городу в решении самых сложных вопросов к обеспечению нашей полной победы",– отметил директор транспортной дирекции Метинвест Покровскуголь Денис Ачкасов.

Как известно, компания "Метинвест" наладила производство пластин для бронежилетов на своих предприятиях, а также закупает их за границей. Всего для ВСУ и ТРО компания передала уже более 100 тысяч бронежилетов. Также компания передает бойцам технику – автомобили, дроны, тепловизоры, и медицинское снаряжение – аптечки и турникеты.

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