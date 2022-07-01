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Покровськ отримав тактичні аптечки від Метінвесту та Shakhtar Social Foundation

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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1 липня, 18:12
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Медзасобами забезпечать комунальні підприємства міста, які продовжують працювати попри небезпеку обстрілів
Понад 100 тактичних аптечок надійдуть на комунальні підприємства Покровська
Понад 100 тактичних аптечок надійдуть на комунальні підприємства Покровська / Фото: Колаж: Сьогодні

Покровська громада отримала понад 100 тактичних аптечок: ними забезпечать комунальні підприємства міста, які продовжують виконувати свою роботу попри небезпеку обстрілів. Передала аптечки компанія "Метінвест" спільно із Shakhtar Social Foundation.

Раніше компанія також передала комунальникам Покровська 200 бронежилетів і 90 кевларових касок.

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"Дякуємо групі "Метінвест" і Shakhtar Social Foundation за дієву підтримку та допомогу. Отримані тактичні аптечки будуть передані місцевим комунальникам, які продовжують працювати в умовах воєнної небезпеки", – зазначила заступниця Покровського міського голови Маргарита Ідрісова.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала до Покровська понад 12 тисяч продуктових наборів: їх роздали людям, які потребують підтримки, та сформували стратегічний продуктовий запас у місті.

Як відомо, від початку війни Метінвест направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.

Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

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Наприкінці травня Група направила у військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше – надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Також компанія налагодила виробництво бронепластин, які безоплатно надає ЗСУ, територіальній обороні, Нацгвардії та уповноваженим представникам влади. Для отримання достатньо просто написати листа на адресу [email protected], вказавши всі контактні дані відповідальних осіб та вклавши офіційне звернення.

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