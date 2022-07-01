Покровск получил тактические аптечки от Метинвеста и Shakhtar Social Foundation

Медсредствами обеспечат коммунальные предприятия города, которые продолжают работать, несмотря на опасность обстрелов

Более 100 тактических аптечек поступят на коммунальные предприятия Покровска / Фото: Коллаж: Сегодня

Покровское общество получило более 100 тактических аптечек: ими обеспечат коммунальные предприятия города, которые продолжают выполнять свою работу, несмотря на опасность обстрелов. Передала аптечки компания "Метинвест" совместно с Shakhtar Social Foundation.

Ранее компания также передала коммунальщикам Покровска 200 бронежилетов и 90 кевларовых касок.

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"Спасибо группе "Метинвест" и Shakhtar Social Foundation за действенную поддержку и помощь. Полученные тактические аптечки будут переданы местным коммунальщикам, продолжающим работать в условиях военной опасности", – отметила заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала в Покровск более 12 тысяч продуктовых наборов: их раздали людям, нуждающимся в поддержке, и сформировали стратегический продуктовый запас в городе.

Как известно, с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд. грн.

Так, компания передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения.

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В конце мая Группа направила в воинскую часть Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Также компания наладила производство бронепластин, которые безвозмездно предоставляет ВСУ, территориальной обороне, Нацгвардии и уполномоченным представителям власти. Для получения достаточно просто написать письмо по адресу [email protected], указав все контактные данные ответственных лиц и вложив официальное обращение.