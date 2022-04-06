Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Економіка

Майже мільярд до бюджетів та понад 300 млн грн на допомогу армії – як працює відома мережа в умовах війни

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 18:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія "Епіцентр" ні на день не припинила свою роботу і закликає український бізнес відроджуватися

З перших днів повномасштабної кривавої війни в Україні "Епіцентр" визначив для себе два пріоритетних напрямки: активна, цілеспрямована допомога Збройним Силам України та робота торговельної мережі для забезпечення населення стратегічними товарами на підтримку економіки країни.

Компанія ні на день не припинила свою роботу. І в тих містах, де була можливість, торгові центри працювали та забезпечували людей товарами першої необхідності. Як результат, за лютий та березень до бюджетів усіх рівнів "Епіцентр" сплатив майже 1 млрд грн податків та обов’язкових платежів. Адже в умовах війни життєво важливо вести боротьбу на економічному фронті. На заклик президента країни Володимира Зеленського, уряду "Епіцентр" активно відновлює закупку товарів у вітчизняних виробників, тим самим підтримуючи малий та середній бізнес. Вже сьогодні ми стали економічним фронтом і працюємо задля подальшої відбудови нашої країни.

Реклама

Підтримка Збройних Сил України визначена засновниками та керівництвом компанії пріоритетом №1. За час війни "Епіцентр" надав потрібну і важливу допомогу нашим захисникам на загальну суму понад 300 млн грн. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб якнайшвидше настав омріяний День Перемоги. У столиці та на заході України компанія створила три гуманітарних хаби, куди доставляється допомога з усіх куточків України та Європи. Наш транспорт та весь багатотисячний колектив працює, щоб перемогти ворога і закликає інший бізнес відроджуватися та у міру сил працювати на благо країни та людей.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Терапевт з Бучі, яка приймала пологи прямо у під'їзді, розповіла про звірства окупантів Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва У "Нової пошти" проблеми з доставкою – скільки доведеться чекати посилку Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.08

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44307.69

Cardano (ADA)

1.11

Bitcoin Cash (BCH)

345.08

Ethereum Classic (ETC)

40.09

Litecoin (LTC)

116.08

Theta (THETA)

3.51

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти