Почти миллиард в бюджеты и более 300 млн грн на помощь армии – как работает известная сеть в условиях войны

Компания "Эпицентр" ни на день не прекратила свою работу и призывает украинский бизнес возрождаться

С первых дней полномасштабной кровавой войны в Украине "Эпицентр" определил для себя два приоритетных направления: активную, целенаправленную помощь Вооруженным Силам Украины и работу торговой сети для обеспечения населения стратегическими товарами в поддержку экономики страны.

Компания ни на день не прекратила свою работу. И в тех городах, где была возможность, торговые центры работали и снабжали людей товарами первой необходимости. Как результат, за февраль и март в бюджеты всех уровней "Эпицентр" уплатил около 1 млрд грн налогов и обязательных платежей. Ведь в условиях войны жизненно важно вести борьбу на экономическом фронте. По призыву президента страны Владимира Зеленского, правительства "Эпицентр" активно возобновляет закупку товаров у отечественных производителей, тем самым поддерживая малый и средний бизнес. Уже сегодня мы стали экономическим фронтом и работаем для дальнейшего восстановления нашей страны.

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Поддержка Вооруженных Сил Украины определена учредителями и руководством компании приоритетом №1. За время войны "Эпицентр" оказал необходимую и важную помощь нашим защитникам на общую сумму более 300 млн грн. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы как можно быстрее настал желанный День Победы. В столице и на западе Украины компания создала три гуманитарных хаба, куда доставляется помощь со всех уголков Украины и Европы. Наш транспорт и весь многотысячный коллектив работает, чтобы победить врага и призывает остальной бизнес возрождаться и по мере сил работать на благо страны и людей.