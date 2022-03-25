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Philip Morris International розпочав вихід із ринку Росії та відзвітував про вже реалізовані кроки

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25 березня, 13:59
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На початку березня Philip Morris International відкликав з Росії інвестиції у інновації, рекламу, виробництво.

Після цього рада директорів компанії почала роботу над повним виходом з російського ринку. 24.03.2022 PMI повідомили про конкретні кроки, вже реалізовані компанією в межах виходу з Росії:

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Скорочено портфель сигаретних марок, представлених на ринку, та обсяги виробництва відповідно.

Скасовано усі запуски нових продуктів, запланованих на 2022. Включаючи запуск інноваційної флагманської системи нагрівання тютюну IQOS ILUMA, що мав відбутися у березні 2022.

Повністю зупинено усі маркетингові активності компанії в країні.

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Скасовано виробництво нових стіків TEREA (для системи нагрівання тютюну IQOS ILUMA) в обсязі 20 мільярдів стіків та відкликано пов’язані з виробництвом інвестиції у розмірі 150 млн доларів США.

Також, у офіційному пресс-релізі повідомляється, що найпершим своїм пріоритетом зараз компанія вважає захист та безпеку українських колег та усіх невинних українців, що страждають від війни. Тому компанія також надала 10 млн доларів США для гуманітарної допомоги в Україні та у партнерстві з неурядовими організаціями забезпечує поставки продуктів харчування, ліків, товарів першої необхідності. Також, співробітники PMI по всьому світу пожертвували більше як 300 тис доларів на підтримку українців.

З перших днів війни Philip Morris International надає допомогу своїм співробітникам з України (близько 1300 працівників) та їх родинам: продовжує виплачувати заробітні плати, незалежно від того, чи можуть працівники виконувати свої обов’язки; забезпечують житлом та транспортом; допомагають з розміщенням закордоном.

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Нагадаємо, PMI почала працювати в Україні у 1994 році. Виробляє відомі марки Marlboro, Parliament, L&M, Bond, а також системи електричного нагрівання тютюну IQOS і стіки HEETS до них. Компанія має власні виробничі потужності у Харкові.

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