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Philip Morris International начал выход с рынка России и отчитался об уже реализуемых шагах

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25 марта, 13:59
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В начале марта Philip Morris International отозвал из России инвестиции в инновации, рекламу, производство.

После этого совет директоров компании начал работу над полным выходом из российского рынка. 24.03.2022 PMI сообщили о конкретных шагах, уже реализованных компанией в рамках выхода из России:

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Сокращен портфель сигаретных марок, представленных на рынке, и объем производства соответственно.

Отменены все запуски новых продуктов, запланированных на 2022 год. Включая запуск инновационной флагманской системы нагрева табака IQOS ILUMA, который должен был состояться в марте 2022 года.

Полностью остановлены все маркетинговые активности компании в стране.

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Отменено производство новых стеков TEREA (для системы нагрева табака IQOS ILUMA) в объеме 20 миллиардов стиков и отозвано связанное с производством инвестиции в размере 150 млн долларов США.

Также, в официальном пресс-релизе сообщается , что первым своим приоритетом сейчас компания считает защиту и безопасность украинских коллег и всех невинных украинцев, страдающих войной. Поэтому компания также предоставила 10 млн. долларов США для гуманитарной помощи в Украине и в партнерстве с неправительственными организациями обеспечивает поставки продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости. Также сотрудники PMI по всему миру пожертвовали более 300 тыс долларов в поддержку украинцев.

С первых дней войны Philip Morris International оказывает помощь своим сотрудникам из Украины (около 1300 работников) и их семьям: продолжает выплачивать заработные платы, независимо от того, могут ли работники выполнять свои обязанности; обеспечивают жильем и транспортом; помогают с размещением за границей.

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Напомним, PMI начала работу в Украине в 1994 году. Производит известные марки Marlboro, Parliament, L&M, Bond, а также системы электрического нагрева табака IQOS и стики HEETS к ним. Компания имеет свои производственные мощности в Харькове.

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