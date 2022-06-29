Перший гуманітарний вантаж для Полтавщини: Фонд Ріната Ахметова направив 1,8 тисячі продуктових наборів для переселенців

Продукти тривалого зберігання будуть розподілені серед найбільш вразливих категорій людей, що рятуються від війни

На Полтавщину прибула гуманітарна допомога для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Із перших днів війни Полтавщина прийняла велику кількість вимушених переселенців. Переважно це люди, які переїхали з Харківської, Сумської, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Для того, щоби забезпечити потребу внутрішньо переміщених осіб у продуктах харчування, Фонд Ріната Ахметова направив до Полтавської області перший вантаж із гуманітарною допомогою. Це понад 1,8 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання, які будуть розподілені серед найбільш вразливих категорій переселенців.

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До складу наборів увійшли:

макаронні вироби;

цукор;

борошно;

сіль;

крупа;

консервована квасоля;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Через тривалість війни та збільшення потреби людей у гуманітарній допомозі, Рінат Ахметов вирішив удвічі збільшити кількість продуктових наборів, які буде передано мешканцям України. Тож усього буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".