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Первый гуманитарный груз для Полтавщины: Фонд Рината Ахметова направил 1,8 тысячи продуктовых наборов для переселенцев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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29 июня, 11:30
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Продукты длительного хранения будут распределены среди наиболее уязвимых категорий людей, которые спасаются от войны
В Полтавскую область прибыла гуманитарная помощь для переселенцев
В Полтавскую область прибыла гуманитарная помощь для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней войны Полтавщина приняла большое количество вынужденных переселенцев. В основном это люди, которые переехали из Харьковской, Сумской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Для того чтобы обеспечить потребность внутренне перемещенных лиц в продуктах питания, Фонд Рината Ахметова направил в Полтавскую область первый груз с гуманитарной помощью. Это более 1,8 тысячи наборов с продуктами длительного хранения, которые будут распределены среди наиболее уязвимых категорий переселенцев.

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В состав наборов вошли:

  • макаронные изделия;
  • сахар;
  • мука;
  • соль;
  • крупа;
  • консервированная фасоль;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Так что всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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