Первый гуманитарный груз для Полтавщины: Фонд Рината Ахметова направил 1,8 тысячи продуктовых наборов для переселенцев

С первых дней войны Полтавщина приняла большое количество вынужденных переселенцев. В основном это люди, которые переехали из Харьковской, Сумской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
Для того чтобы обеспечить потребность внутренне перемещенных лиц в продуктах питания, Фонд Рината Ахметова направил в Полтавскую область первый груз с гуманитарной помощью. Это более 1,8 тысячи наборов с продуктами длительного хранения, которые будут распределены среди наиболее уязвимых категорий переселенцев.
В состав наборов вошли:
- макаронные изделия;
- сахар;
- мука;
- соль;
- крупа;
- консервированная фасоль;
- тушеное мясо;
- паштет;
- печенье.
Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Так что всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".