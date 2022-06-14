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Переселенці на Сумщині отримують продукти від Фонду Ріната Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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14 червня, 15:56
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Фонд доставив у Сумську область перший вантаж із гуманітарною допомогою для людей, які евакуювалися
Фонд Ріната Ахметова передав у Сумську область продукти для переселенців
Фонд Ріната Ахметова передав у Сумську область продукти для переселенців / Фото: Колаж: Сьогодні

Сумщина, яка ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів, продовжує приймати переселенців з найгарячіших точок нашої країни. Передусім це люди, які евакуювалися з Харківської, Донецької та Луганської областей.

Щоби забезпечити внутрішньо переміщених осіб продуктами харчування, Фонд Ріната Ахметова доставив до Сумщини перший вантаж із гуманітарною допомогою.

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Дві тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед населених пунктів області в координації із Сумською обласною військовою адміністрацією. До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема:

  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше ніж 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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