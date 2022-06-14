Переселенцы на Сумщине получают продукты от Фонда Рината Ахметова

Фонд доставил в Сумскую область первый груз с гуманитарной помощью для эвакуированных людей

Фонд Рината Ахметова передал в Сумскую область продукты для переселенцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Чуть ли не ежедневно страдающая от вражеских обстрелов Сумщина продолжает принимать переселенцев из самых горячих точек нашей страны. Прежде всего это люди, которые эвакуировались из Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Чтобы обеспечить внутренне перемещенных лиц продуктами питания, Фонд Рината Ахметова доставил в Сумскую область первый груз с гуманитарной помощью.

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Две тысячи продуктовых наборов будут распределены среди населенных пунктов области по координации с Сумской областной военной администрацией. В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности:

макаронные изделия;

сгущенное молоко;

мука;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".