Еще один регион получит необходимую помощь – где украинцам раздадут гуманитарку

Рассказываем, в каких населённых пунктах украинцы смогут получать продуктовые наборы.

Где украинцам будут выдавать продуктовые наборы / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова расширяет географию гуманитарной помощи. Впервые продуктовые наборы отправились на Днепропетровщину в Каменское.

В состав наборов вошли: макароны, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего наборы с продуктами первой необходимости Фонда получат 200 тысяч украинцев.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

Помощь Киевской области

Накануне Фонд Рината Ахметова направил 2 тысячи продуктовых наборов жителям населенных пунктов Киевской области, которые сильно пострадали от рук агрессора.

Большая Дымерка, Тарасовка, Мокрец и Бервица получили сгущенку, муку, макароны, сахар, пшеничную крупу и консервированное тушеное мясо.

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Жители этих населенных пунктов Броварского района неделями выживали без самых необходимых продуктов и теперь получают всю необходимую помощь. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

"Сегодня" также писали, о онлайн-музей памяти "Голоса Мирных" и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.