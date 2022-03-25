Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Економіка

ОККО запустила чат-бот у Telegram: діючі АЗК, умови відпуску і наявність пального

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 15:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано

Принцип роботи чат-боту такий самий, як і карти АЗК на сайті компанії. Завдяки чат-боту клієнти можуть побачити діючі АЗК по всій країні, ознайомитися з режимом роботи, асортиментом доступного пального на конкретному комплексі та умовами його відпуску.

Чат-бот ОККО у Telegram можна знайти за ім’ям – @OkkoFuelBot, а щоб побачити весь функціонал сервісу, треба натиснути кнопку Start. Варто лише не забути увімкнути на смартфоні геолокацію для коректної роботи боту та надання точних даних.

Реклама

Компанія ОККО продовжує працювати над тим, аби користувачі її сервісів мали змогу швидко дізнатися всю інформацію про роботу мережі, наявність пального. Нагадаємо, що карта на офіційному сайті ОККО в оперативному режимі також продовжує інформувати клієнтів про діючі АЗК. Аналогічну інформацію можна дізнатися також за телефоном Гарячої лінії – 0 800 501 101.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Нічого не боялася: стали відомі подробиці про дівчину-медика, яка стала Героєм посмертно Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Зупинить війну в Україні: Польща, Чехія та Словенія розробили план із 10 пунктів Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Наші янголи-охоронці

Полковник Котенко Сергій Леонідович – легендарний комбат батальйону «Вінницькі скіфи». Завдяки його сміливим діям та неймовірній рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки під Запоріжжям. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
5-класник Максим із Борисполя пізно ввечері втік із дому до штабу місцевої тероборони та зажадав, щоб взяли його добровольцем. “Він прийшов захищати рідних, землю, місто! Ось він герой!” - розповів один із бійців ТрО. Хлопець дуже засмутився, коли йому відмовили. Бійці знайшли перелякану маму Максима, передали їй сина і попросили не сварити його.
Слава Україні!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.12

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44982.52

Cardano (ADA)

1.14

Bitcoin Cash (BCH)

364.43

Ethereum Classic (ETC)

48.54

Litecoin (LTC)

126.81

Theta (THETA)

3.29

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти