Не зупиняємось на шляху до перемоги: де швидко знайти запчастини та пальне під час війни

Понад місяць боротьби проти російських окупантів українці невпинно передають тонни гуманітарної допомоги в "гарячі точки", відправляють життєво необхідне спорядження та медикаменти на передову

Для того щоб успішно долати сотні кілометрів щоденно, важливо знати, де швидко дістати потрібні запчастини та перевірити авто. Більше про те, як країні залишатися "на ходу", в аналітиці OLX Авто.

Реклама

Великий вибір запчастин в одному місці

Транспорт виконує важливу роль для порятунку людей: виїзду з місць ведення активних бойових дій чи передачі допомоги. З огляду на це, українці дбають про те, щоб за будь-яких обставин продовжувати рух і мати достатньо місця для необхідних речей. Це підтверджує і статистика. Протягом березня в категорії Запчастини для транспорту українці найчастіше шукали каністри (понад 124 тис. пошукових запитів) , акумулятори та багажники на дах – по 47 тис. пошуків. Загалом в онлайні зараз можна знайти необхідну деталь із понад 800 тисяч комплектуючих для будь-якого транспорту: легковика, мототранспорту чи трактора.

Серед запчастин для ремонту на час війни продавці найбільше пропонують:

Реклама

двері – 35,7 тис. оголошень, ціна варіюється залежно від моделі;

– 35,7 тис. оголошень, ціна варіюється залежно від моделі; бампер – 32,8 тис. оголошень з медіаною ціною 3 000 грн;

– 32,8 тис. оголошень з медіаною ціною 3 000 грн; фару – 21,7 тис. оголошень з медіаною ціною 2 950 грн.

Шини та диски

Через активні бойові дії та пересування військової техніки значна частина українських доріг суттєво постраждала. Це означає, що водії частіше змушені міняти шини та диски на своїх автомобілях. За даними OLX Авто, протягом березня найбільше українці шукають та пропонують на продаж шини діаметром R16. Вартість вживаних становить у середньому 1 240 гривень за штуку, а нових – 1 800 гривень. За вживану гуму R17 пропонують ціну в 1 500 гривень та 2 213 гривень за нову. На третьому місці за кількістю оголошень та відгуків – шини R15 вартістю 980 гривень за вживану (знайти нові можна на 500 гривень дорожче). Всього у рубриці Шини, диски і колеса розміщено понад 19 тисяч пропозицій серед двох десятків діаметрів шин.

Реклама

Перелік СТО та АЗС, які працюють

Для безперешкодного руху в нагоді стануть онлайн-сервіси, які допоможуть швидко знайти найближчий автосервіс чи заправку:

У столичному додатку Київ Цифровий є актуальна мапа працюючих СТО з адресами, контактними даними та графіком роботи.

Інтерактивна карта OPIR відображає АЗС з наявним пальним, а також автомобільні сервіси по всій Україні. Крім того, на платформі можна дізнатися адреси працюючих аптек, найближчих укриттів, відділень пошти та пунктів з питною водою.

Інтерактивні мапи мереж WOG та OKKO допоможуть знайти найближчу станцію з пальним та дізнатися графік і деталі роботи, а також умови оплати та ліміт для заправки автівки.

Рубрика Авто/мото послуги на OLX містить майже 20 тисяч оголошень про ремонт, СТО, діагностику та інші важливі послуги по всій Україні. Найбільше пропозицій на Київщині: понад 4800 оголошень та в середньому 9 відгуків на кожне. Водночас найчастіше потребують ремонту авто у Львівській та Волинській областях. Так, у цих регіонах на кожну пропозицію відгукуються в середньому 50 разів.

Окрім ремонту, українці шукають евакуатори, СТО та послуги автоелектриків і фарбування авто . Водночас для швидшого пошуку допомоги під час війни на OLX створили окремий фільтр "Працюємо зараз". З ним користувачі можуть відсортувати актуальні оголошення бізнесів, що працюють.