Не останавливаемся на пути к победе: где быстро найти запчасти и горючее во время войны

Больше месяца борьбы против российских оккупантов украинцы неустанно передают тонны гуманитарной помощи в "горячие точки", отправляют жизненно необходимое снаряжение и медикаменты на передовую

Чтобы успешно преодолевать сотни километров ежедневно, важно знать, где быстро достать нужные запчасти и проверить авто. Больше о том, как стране оставаться на ходу, в аналитике OLX Авто.

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Большой выбор запчастей в одном месте

Транспорт играет важную роль в спасении людей: выезде из мест ведения активных боевых действий или передаче помощи. Учитывая это, украинцы заботятся о том, чтобы при любых обстоятельствах продолжать движение и иметь достаточно места для необходимых вещей. Это подтверждает и статистика. В течение марта в категории Запчасти для транспорта украинцы чаще всего искали канистры (более 124 тыс. поисковых запросов) , аккумуляторы и багажники на крышу по 47 тыс. поисковых запросов. Всего в онлайне сейчас можно найти необходимую деталь из более чем 800 тысяч комплектующих для любого транспорта: легковушки, мототранспорта или трактора.

Среди запчастей для ремонта на время войны продавцы больше всего предлагают:

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дверь – 35,7 тыс. объявлений, цена варьируется в зависимости от модели;

– 35,7 тыс. объявлений, цена варьируется в зависимости от модели; бампер – 32,8 тыс. объявлений с медианой ценой 3 000 грн;

– 32,8 тыс. объявлений с медианой ценой 3 000 грн; фару – 21,7 тыс. объявлений с медианой ценой 2 950 грн.

Шины и диски

Из-за активных боевых действий и передвижения военной техники значительная часть украинских дорог существенно пострадала. Это значит, что водители чаще вынуждены менять шины и диски на своих автомобилях. По данным OLX Авто, в течение марта больше всего украинцы ищут и предлагают на продажу шины диаметром R16. Стоимость употребляемых составляет в среднем 1 240 гривен за штуку, а новых – 1 800 гривен. За подержанную резину R17 предлагают цену в 1 500 гривен и 2 213 гривен за новую. На третьем месте по количеству объявлений и отзывов – шины R15 стоимостью 980 гривен за подержанную (найти новые можно на 500 гривен дороже). Всего в рубрике Шины, диски и колеса размещено более 19 тысяч предложений среди двух десятков диаметров шин.

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Список работающих СТО и АЗС

Для беспрепятственного движения пригодятся онлайн-сервисы, которые помогут быстро найти ближайший автосервис или заправку:

В столичном приложении Киев Цифровой есть актуальная карта работающих СТО с адресами, контактными данными и графиком работы.

Интерактивная карта OPIR отображает АЗС с имеющимся топливом, а также автомобильные сервисы по всей Украине. Кроме того, на платформе можно узнать адреса работающих аптек, ближайших укрытий, почтовых отделений и пунктов с питьевой водой.

Интерактивные карты сетей WOG и OKKO помогут найти ближайшую станцию с горючим и узнать график и детали работы, а также условия оплаты и лимит для заправки автомобиля.

Рубрика Авто/мото услуги на OLX содержит почти 20 тысяч объявлений о ремонте, СТО, диагностике и других важных услугах по всей Украине. Больше всего предложений на Киевщине: более 4 800 объявлений и в среднем 9 отзывов. В то же время чаще всего нуждаются в ремонте авто во Львовской и Волынской областях. В этих регионах на каждое предложение откликаются в среднем 50 раз.

Кроме ремонта, украинцы ищут эвакуаторы, СТО, услуги автоэлектриков и покраска авто . В то же время для скорейшего поиска помощи во время войны на OLX создали отдельный фильтр "Работаем сейчас". С ним можно отсортировать актуальные объявления работающих бизнесов.