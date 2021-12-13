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Податковий тиск треба полегшувати, бо він заганяє бізнес у тінь – Європейська бізнес-асоціація

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
13 грудня, 15:15
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EBA наполягає на зниженні фіскального тиску на підприємців
/ Фото: freepik.com

Влада має працювати над зменшенням податкового тиску на бізнес, а не підвищувати його, як це зробили ухваленням законопроєкту 5600. Інакше підприємства і надалі будуть йти у тінь. Про це заявила заступник директора з представництва інтересів компаній – членів Європейської бізнес-асоціації (ЕВА) Світлана Михайловська, повідомляє "Главком".

"Чим більше збільшується тиск і фіскальне навантаження, тим більше, майже пропорційно, збільшується і тінь. Тому так, ми вважаємо, що таке збільшення адміністративного в тому числі не лише фіскального навантаження на бізнес, призведе не до позитивних результатів", – сказала Михайловська.

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За її словами, Європейська бізнес-асоціація наполягає на зниженні фіскального тиску на підприємців, зокрема у частині зменшення навантаження на фонд оплати праці.

"Загальним пріоритетом і пропозицією Європейської бізнес-асоціації є й залишається все, що стосується зменшення податкового навантаження на Фонд оплати праці. Частково будемо працювати в контексті лібералізації податкового законодавства, але реформа ЄСВ має відбутися", – наголосила Михайловська.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

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Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що якщо законопроєкт про податкові зміни №5600 буде ухвалений, це призведе до стагнації економіки, зростання цін та зубожіння українців.

Водночас народний депутат України з фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка заявив, що влада використовує законопроєкт №5600 у політичних мотивах: "поганим" олігархам податки підвищили, а "домашнім" – знизили.

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