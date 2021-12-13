Налоговое давление необходимо облегчать, потому что оно загоняет бизнес в тень – Европейская бизнес-ассоциация

EBA настаивает на снижении фискального давления на предпринимателей

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Власть должна работать над уменьшением налогового давления на бизнес, а не повышать его, как это сделали принятием законопроекта 5600. Иначе предприятия и дальше будут уходить в тень. Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний – членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) Светлана Михайловская, сообщает "Главком".

"Чем больше увеличивается давление и фискальная нагрузка, тем больше, почти пропорционально, увеличивается и тень. Поэтому да, мы считаем, что такое увеличение административной, в том числе не только фискальной нагрузки на бизнес, приведет не к положительным результатам", – сказала Михайловская.

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По ее словам, Европейская бизнес-ассоциация настаивает на снижении фискального давления на предпринимателей, в том числе в части уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда.

"Общим приоритетом и предложением Европейской бизнес-ассоциации является и остается все, что касается уменьшения налоговой нагрузки на Фонд оплаты труда. Частично будем работать в контексте либерализации налогового законодательства, но реформа ЕСВ должна состояться", – подчеркнула Михайловская.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

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Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что если законопроект о налоговых изменениях №5600 будет принят, это приведет к стагнации экономики, росту цен и обнищанию украинцев.

В то же время народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка заявил, что власть использует законопроект №5600 в политических целях: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" – снизили.