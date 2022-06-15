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Нацгвардійці отримали від компанії Метінвест партію бронежилетів та шоломів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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15 червня, 12:06
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Плити у бронежилетах вироблені на підприємствах "Метвінвест"
Метінвест передав бійцям Нацгвардії партію бронежилетів та шоломів
Метінвест передав бійцям Нацгвардії партію бронежилетів та шоломів / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці Національної гвардії України отримали чергову партію нових бронежилетів та касок. Передала засоби захисту компанія "Метінвест". Військовослужбовці кажуть: це дійсно та амуніція, що рятує життя та здоров’я захисників як від ворожих куль, так і від уламків снарядів.

"На своєму прикладі можу сказати: плита і бронежилет рятують життя військовослужбовцям. Так що наш полк надзвичайно вдячний компанії "Метінвест" за цю якісну амуніцію", – сказав військовослужбовець Національної гвардії України.

Чергова партія допомоги налічує 100 шоломів і 100 бронежилетів. Плити у бронежилетах вироблені на підприємствах "Метвінвест".

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"Ми черговий раз передаємо захисну амуніцію нашим військовим і впевнені, що вона збереже життя нашим військовим на передовій. Віримо у наші Збройні сили, продовжуємо допомагати й наближаємо мир на нашій землі", – зазначив директор із закупівель комбінату "Запоріжсталь" Євген Авджи.

Як відомо, наприкінці травня "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського передала військовій частині НГУ 1000 одиниць засобів захисту, а раніше надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн. Крім того, компанія закупила та передала 1000 комплектів амуніції спецпризначення Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

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