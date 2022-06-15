Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Нацгвардейцы получили от компании Метинвест партию бронежилетов и шлемов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 12:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Плиты в бронежилетах производятся на предприятиях "Метвинвест"
Метинвест передал бойцам Нацгвардии партию бронежилетов и шлемов
Метинвест передал бойцам Нацгвардии партию бронежилетов и шлемов / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили очередную партию новых бронежилетов и касок. Передала средства защиты компания "Метинвест". Военнослужащие говорят: это действительно та амуниция, которая спасает жизнь и здоровье защитников как от вражеских пуль, так и от обломков снарядов.

"На своем примере могу сказать: плита и бронежилет спасают жизнь военнослужащим. Так что наш полк чрезвычайно благодарен компании "Метинвест" за это качественное снаряжение", – сказал военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Очередная партия помощи насчитывает 100 шлемов и 100 бронежилетов. Плиты в бронежилетах производятся на предприятиях "Метвинвест".

Реклама

"Мы в очередной раз передаем защитную амуницию нашим военным и уверены, что она сохранит жизнь нашим военным на передовой. Верим в наши Вооруженные силы, продолжаем помогать и приближаем мир на нашей земле", – отметил директор по закупкам комбината "Запорожсталь" Евгений Авджи.

Как известно, в конце мая "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передала военной части НГУ 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Кроме того, компания закупила и передала 1000 комплектов амуниции спецназа Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов В ГСЧС назвали самые заминированные регионы Украины Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева На одну сеть АЗС станет меньше? Чьи активы арестовали в Украине София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

История подвигов героя
Непокоренные
Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
История героини
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.57

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20280.74

Cardano (ADA)

0.46

Bitcoin Cash (BCH)

114.29

Ethereum Classic (ETC)

13.05

Litecoin (LTC)

41.99

Theta (THETA)

1.03

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять