Міненерго нагородило енергетиків ДТЕК за роботу під час бойових дій

А також за сміливість та мужність під час порятунку людей з Маріуполя

Аварійні бригади ДТЕК оперативно відновлюють пошкоджені електромережі та повертають до будинків українців електроенергію / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство енергетики відзначило державними нагородами та почесними грамотами енергетиків ДТЕК за роботу під час бойових дій.

Про це йдеться у наказі Міністерства енергетики.

Реклама

"За самовіддані дії під час виконання аварійно-відновлювальних робіт, налагодження роботи об’єктів життєзабезпечення населення під час бойових дій в результаті нападу російських загарбників на Україну", – йдеться у наказі.

Зокрема міністерство нагородило 9 енергетиків ДТЕК Мережі нагрудними знаками "Відмінник енергетики України", ще 36 енергетиків компанії отримали грамоти. Двоє енергетиків ДТЕК Енерго отримали почесні грамоти від міністерства за сміливість і мужність під час порятунку людей з Маріуполя.

Нагадаємо, що в березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вручив нагороди енергетикам, які фактично під час бойових дій здійснювали відновлення пошкоджених електромереж.