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Міненерго нагородило енергетиків ДТЕК за роботу під час бойових дій

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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6 червня, 18:38
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А також за сміливість та мужність під час порятунку людей з Маріуполя
Аварійні бригади ДТЕК оперативно відновлюють пошкоджені електромережі та повертають до будинків українців електроенергію
Аварійні бригади ДТЕК оперативно відновлюють пошкоджені електромережі та повертають до будинків українців електроенергію / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство енергетики відзначило державними нагородами та почесними грамотами енергетиків ДТЕК за роботу під час бойових дій.

Про це йдеться у наказі Міністерства енергетики.

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"За самовіддані дії під час виконання аварійно-відновлювальних робіт, налагодження роботи об’єктів життєзабезпечення населення під час бойових дій в результаті нападу російських загарбників на Україну", – йдеться у наказі.

Зокрема міністерство нагородило 9 енергетиків ДТЕК Мережі нагрудними знаками "Відмінник енергетики України", ще 36 енергетиків компанії отримали грамоти. Двоє енергетиків ДТЕК Енерго отримали почесні грамоти від міністерства за сміливість і мужність під час порятунку людей з Маріуполя.

Нагадаємо, що в березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вручив нагороди енергетикам, які фактично під час бойових дій здійснювали відновлення пошкоджених електромереж.

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